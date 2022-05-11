رياضي / الأهلي المصري يفوزُ على دون بوسكو الإيفواري في كأس الكوؤس الأفريقية لكرة اليد
الأربعاء 1443/10/10 هـ الموافق 2022/05/11 م واس
القاهرة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واس
حقق فريق النادي الأهلي، فوزه الثاني في كأس الكؤوس الأفريقية على حساب فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في المباراة التي جمعتهما، اليوم، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بالبطولة.
ويعد هذا الفوز هو الثاني للأهلي في المجموعة ليتصدرها برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19، ليختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة فاب الكاميروني يوم الجمعة المقبل.
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22:09ت م
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