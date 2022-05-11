الدمام 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واستصدر فريق الصفا سلم ترتيب بطولة نخبة كبار اليد 2022 في نسختها العشرين، بعد فوزه على فريق مضر بنتيجة 23-24 في المواجهة التي جمعت بينهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ضمن الجولة الأولى من البطولة التي تستمر منافساتها حتى مساء بعد غد الجمعة، إذ استطاع الصفا أن يتقدم طوال فترات اللقاء الذي شهد حضوراً جماهيرياً غفيراً، وحصل من خلاله حارس نادي الصفا «علي غانم» على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن أسهم في فوز فريقه بتصديه لأكثر من 23 تسديدة.وعلى نفس الصالة، انتهى اللقاء الذي جمع فريقي الخليج والنور بالتعادل بنتيجة (20-20)، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم النور (9-11)، فيما شهد اللقاء سجالاً بين الفريقين، وحصل عمرو عبدالسلام حارس الخليج على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.من جانبها،استمرت الجماهير الرياضية بتسجيلها حضوراً كبيراً ، ملأ جنبات صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف،وسط تفاعل ومؤازرة لفرقها طيلة فترات المباراة، فيما نجح الاتحاد السعودي لكرة اليد في تطبيق عملية إفراغ الصالة بعد نهاية كل مباراة لإعطاء فرصة لجماهير المباراة الثانية للدخول بعملية سهلة بالتعاون مع الجهات الأمنية وأمن الصالة الرياضية.وتتواصل منافسات البطولة يوم غد الخميس بإقامة مباريات الجولة الثانية، إذ يلتقي الخليج مع الصفا في تمام الساعة 5:00، وبعدها يلعب مضر والنور عند الساعة 7:30 مساءً.// انتهى //22:43ت م0177