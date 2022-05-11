الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة مع نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا السيبرانية والناشئة آن نويبيرغر، حيث استعرض اللقاء تفعيل الشراكة وتطوير التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، تتضمن الأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى تنمية القدرات الرقمية في مجال الأمن السيبراني، وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.كما التقى معاليه مع المساعد الخاص للرئيس والمدير الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي باربرا ليف، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات ريادة الأعمال، والتقنيات الناشئة، وتطوير تكنولوجيا مستدامة وخضراء.وتضمنت الزيارة اللقاء بمدير مجلس الفضاء الوطني جيراج باريك، حيث تناول اللقاء فرص بناء الشراكات في مجال الفضاء، وتعزيز المجالات الاستثمارية بين البلدين في اقتصادات الفضاء وتقنياته، ويأتي اللقاء في الوقت الذي تتجه فيه المملكة بقوة للاستثمار في بناء القدرات، والممكّنات الرقمية والتقنية والبحثية المؤدية للتحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار.ومن جهة أخرى، اجتمع معاليه مع المنسق الرئاسي في وزارة الخارجية الأمريكية أموس هوكستاين، وناقشا تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، وأشار معاليه خلال اللقاءات إلى إسهامات رؤية 2030 في جعل المملكة قائداً فاعلاً على المستوى الدولي عبر جهود عالمية نوعية، ومنها مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مؤكدًا أهمية تطويع التقنية والابتكار لخدمة البشرية وحماية الكوكب.// انتهى //23:26ت م0180