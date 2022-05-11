الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم، معسكره التدريبي الذي أُقيم في المنطقة الشرقية، واستمر 5 أيام، مثلت المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة 2022، المقامة في دولة الكويت في المدة من 14 حتى 23 مايو الجاري.وأدى (أخضر الصالات)، اليوم آخر تدريباته، على صالة نادي القادسية بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات على فترتين (صباحية ومسائية)، خضع خلالها اللاعبون لتمارين لياقية وبدنية مكثفة، قبل توزيعهم إلى ثلاث مجموعات في الفترة المسائية وإجراء عدد من الجمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة، تركزت في بناء الهجمات من الخلف، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.وتقرَّر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، غدًا (الخميس)، إلى دولة الكويت الشقيقة؛وذلك للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة 2022.// انتهى //23:39ت م0183