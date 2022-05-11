نيويورك 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 326.63 نقطة إلى 1.02% ليغلق عند 31834.11 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 65.87 نقطة إلى 1.65% إلى 3935.18 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 373.43 نقطة إلى 3.18% إلى 11364.24 نقطة.// انتهى //23:51ت م0185