عمّان 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في واشنطن اليوم برؤساء وأعضاء لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب الأمريكي.وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتنموية، وآخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب.// انتهى//23:52ت م0186