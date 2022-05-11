‎الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واس‎أقامت جائزة الملك فيصل ومؤسسة الفكر العربي أمس، ندوة ثقافية حول كتاب "العرب وتحديّات التحوّل نحو المعرفة والابتكار" الصادر عن مؤسسة الفكر العربي لمؤلفيه الدكتور معين حمزة والدكتور عمر البزري في مقر مؤسسة الملك فيصل الخيرية.‎وشارك في الندوة كل من مستشار في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الأستاذ الدكتور سعد الحاج بكري ،والمشرف العام على قطاع دعم البحث والابتكار في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز المالك، وشريكة مؤسس إمكان التعليمية‎ الدكتورة منيرة جمجوم، ورئيسة قسم أبحاث العوز المناعي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتورة مها المزيني، وأدارها نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون في شركة سابك الدكتور فهد الشريهي .‎وأسهمت الندوة في تعزيز و تعميق الوعي بأهميّة العلم والتكنولوجيا والابتكار ودعم منظوماتها في الدول العربيّة، كما ناقشت بعض مضامين كتاب "العرب وتحديّات التحوّل نحو المعرفة والابتكار" وما يتحلى به من مزايا .وأوضح المدير العام لمؤسسة الفكر العربي الدكتور هنري العَويط أن العلم والتكنولوجيا هما أقوى محركات التطوير، وأن المملكة العربية السعودية تعتمد السياسات وتتبنى الخطط، وتطلق المبادرات الرامية إلى بناء القدرات العلمية والتكنولوجية المتميزة، وغير مستغرب إقامتها لمثل هذه الندوة على أرضها، واستمرار احتضانها للعلم والعلماء.‎وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية المؤلف المشارك للكتاب معين حمزة أن أهمية الكتاب تكمن في كونه يتضمن المؤشرات الأساسية في مختلف محاور المعرفة العلمية والابتكار وأثرها على التنمية المستدامة.وناقش الضيوف محاور الكتاب ورحلة التحول نحو المعرفة والابتكار في الدول العربية، وسلطوا الضوء على النجاحات التي حُققت، بالإضافة إلى استعراض بعض التحديات وما هي سبل التغلب عليها.‎// انتهى //00:12ت م0001