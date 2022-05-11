القاهرة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسحقق فريق بيراميدز الفوز على فريق مصر المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما الليلة على إستاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري المصري.وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 38 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 10 في المركز الثامن عشر والأخير.كما تغلب فريق سموحة على مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 5-2 في منافسات الجولة ذاتها من عمر الدوري، ورفع رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الرابع مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.//انتهى//00:58ت م0004