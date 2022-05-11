روما في 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واستُوّج فريق إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه مساء أمس الثلاثاء على يوفنتوس بنتيجة 4 - 2 ضمن المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما.وحصد الإنتر لقب كأس إيطاليا للمرة الثامنة في تاريخه، فيما يظل يوفنتوس أكثر الأندية تتويجا بالبطولة برصيد 14 لقبا، يليه روما الذي يملك 9 ألقاب.// انتهى //01:15ت م0007