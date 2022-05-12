بريدة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسنظمت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس لقاء علميا لفضيلة الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق بعنوان: ( الاعتزاز بالوطن وأثره على النشء) في قاعة مركز التنمية الاجتماعية ببريدة، بحضور منسوبي فرع منطقة القصيم.حيث أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني خلال اللقاء أهمية مبدأ الاعتزاز بالوطن ، ثم بيّن أن هذه اللقاءات والبرامج في الأمن الفكري تأتي ضمن خطة وحدة الأمن الفكري بالرئاسة في مجال التثقيف والتوعية فكريا وتصحيح العقائد، وبيان مخاطر الجماعات المنحرفة والحزبية، بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند - حفظه الله -.بعد ذلك أوضح الشيخ العتيق تأصيل مفهوم الاعتزاز بالوطن وإيضاح ما تأسست عليه هذه الدولة المباركة ( بلاد الحرمين الشريفين ) من تحكيم شريعة الإسلام ودستورها الكتاب والسنة ، مبينا حرص ولاة أمرنا - حفظهم الله - على خدمة هذا الوطن وما يقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين، كما تناول فضيلته واقع ومنهج بعض دعاة الضلال وحذر مما يقومون به من دعوة إلى التحزب والتفرق والاختلاف، مؤكدا أهمية الاعتزاز بوطننا ( بلاد التوحيد والسنة ) وأن نحافظ على أمنه بالتمسك بالكتاب والسنة والولاء لله تعالى ثم لولاة أمرنا - حفظهم الله - واتباع توجيهات علمائنا المعتبرين.وقد اختتم الدكتور القرني هذا اللقاء بالثناء والشكر لسمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز - حفظه الله - لما يلقاه فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم من دعم لامحدود، كما أشاد بمتابعة وتوجيه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند الذي يسعى لتحقيق وإقامة هذه اللقاءات ، لما لها من أثر على تأصيل مفهوم الولاء والدعوة إلى وحدة الصف والاجتماع لتحقيق حياة كريمة يسودها الأمن والأمان .// انتهى //02:09ت م0009