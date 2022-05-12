مراكش 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص السيد يوانيس كاسوليديس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.// انتهى //02:45ت م0010