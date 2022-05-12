عام / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة علي منطقة المدينة المنورة
الخميس 1443/10/11 هـ الموافق 2022/05/12 م واس
المدينة المنورة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وأتربة نشطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية علي المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد واليتمية وخيبر ووادي الفرع .
وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 8 صباحا تسمر حتي الساعة 6 من مساء اليوم الخميس.
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