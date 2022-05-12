المدينة المنورة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وأتربة نشطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية علي المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد واليتمية وخيبر ووادي الفرع .وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 8 صباحا تسمر حتي الساعة 6 من مساء اليوم الخميس.// انتهى //03:00ت م0012