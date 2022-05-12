الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يبعث رسالة لأمير الكويتالقيادة تعزي رئيس كوبا في ضحايا انفجار فندق بهافاناأمر سامٍ بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساءفيصل بن بندر يرعى ملتقى «تقني الرياض 2022»أمير الرياض يستقبل عددًا من أصحاب السموأمير نجران يطلع على تقرير «تراحم»أمير حائل: «التعداد» قاعدة للتخطيط المستقبليفيصل بن خالد يدفع بـ4078 خريجاً لسوق العملالمملكة تشارك في مؤتمر لدعم مستقبل سـورية والمنطقة«ملتقى الأديان».. قيم تشع من الرياضقوات الاحتلال تغتال «شيرين»إيران تقصف أربيل.. وتعتقل «أوروبيين» بتهمة زعزعة الأمنسري لانكا: الشغب يتصاعد وتفويض الشرطة بإطلاق النارالصين تدعو مدير الصحة العالمية لوقف «التصريحات غير المسؤولة»وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( المشتركات الإنسانية ) : القيم الإنسانية تمثل قاسما مشتركا للبشرية على اختلاف أجناسهم وأديانهم، ومن شأن تفعيل هذه القيم تعزيز دورها كركيزة جامعة للتعايش، وفي هذا الإطار تأتي أعمال ملتقى “القيم المشتركة بين أتباع الأديان”، الذي تستضيفه رابطة العالم الإسلامي، في مدينة الرياض، تأكيدا لحرصها على نشر قيم الإسلام الداعية لخير الإنسانية والتعاون مع الجميع حول تعزيز القواسم الإنسانية؛ من أجل عالمٍ أكثر تعاوناً وسلاماً، ومجتمعاتٍ أكثر وئاماً، انطلاقا من أرض المملكة وفضاءاتها الحضارية الرحبة في دعم ونشر هذه القيم ومقاصدها الهادفة التي تكفل التعايش الأمثل في عالمنا على تنوعه الإنساني.وتابعت : من هنا تكمن أهمية هذا الملتقى في إيضاح تعاليم وقيم الإسلام التي جاءت رحمةً للعالمين، في الوقت الذي يشهد فيه عصرنا الحاضر تحديات خطيرة؛ جراء سعي التطرف والتطرف المضاد حول العالم محاولاً تشويه تلك القيم الإسلامية، لكن يظل انفتاحها الإيجابي وهديها ساطعا بأعظم المعاني الإنسانية التي بلغت العالمين، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على بصيرة وحكمة علماء الإسلام وعقلاء العالم في ترسيخ الحوار العالمي والرصيد التاريخي من القيم والمشتركات الإنسانية، والتصدي لكل أشكال ومنابع التطرف والعنصرية والاسلام فوبيا، في المقابل تعظيم قيم الاعتدال وتجسير المشتركات لخير الإنسانية.وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( فرص ومخاطر ورقابة محدودة ) : لا يمكن تشبيه الوضع الراهن في عالم العملات المشفرة بأي تجربة إنسانية استثمارية سابقة، ولعل هذا ما يجعل الأمر مضطربا، حيث تشير الدراسات إلى أن الذين يدخلون عالم المضاربات في العملات المشفرة هم مزيج مختلط بين مضاربين ومستثمرين مخضرمين وممارسين جدد، والجميع يعدون أنفسهم من المغامرين، ذلك أن الشعور بالقلق والحماس لا يزال يراودهم جميعا.فبينما يصف تقرير لـ"الاقتصادية" مؤتمرا لتحفيز الاستثمار في العملات المشفرة عقد في جزر الباهاما أخيرا وشارك فيه عدد من كبار الشخصيات العالمية من بينهم بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، لم يتجاهل التقرير رصد الانخفاض في إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 5 في المائة، لتسجل بذلك انخفاضا 40 في المائة من أعلى مستوياتها منذ الخريف الماضي. ويشير التقرير إلى حديث البعض عن فترة فوضوية، قد تجتاح الأسواق، لأن شركات رأس المال المغامر التي جمعت الأموال في العامين الماضيين لن تكون قادرة على دعم نفسها لمدة أكثر من 18 و24 شهرا، وستحتاج قريبا إلى البحث عن تمويل جديد في بيئة أكثر صعوبة، خاصة إذا فشلت في تحقيق طموحاتها.وأضافت : وفي قت كان البعض يتحدث على مسرح المؤتمر وبحماسة واضحة عن العملات المشفرة وضرورة تحفيز الوعي حولها، كان حديث عدد من المسؤولين التنفيذيين في أروقة المؤتمر يدور حول احتمالات الضرب بمشاريع العملات المشفرة الحالية عرض الحائط، فالتجربة الإنسانية القائمة حتى الآن بشأن مثل هذه المضاربات المحفزة بمثل هذه المؤتمرات تذكر الجميع بأصداء طفرة الدوت كوم، لكن المؤمنين بالعملات المشفرة مقتنعون بأن أكثر المشاريع ديمومة ستنجو، مثلما حدث أيضا بعد انهيار الدوت كوم.هناك تطورات متلاحقة تبشر بمشاريع أكثر ديمومة في أسواق العملات المشفرة، ولعل أكثر هذه المشاريع نموا في الوقت الراهن هو إقراض واقتراض العملات المشفرة، وهذا بلا شك سيدعم سوقا للعملات المشفرة تبلغ قيمتها تريليوني دولار، يمتلك فيها ملايين المستثمرين شكلا من أشكال الأصول الرقمية، فلم تعد السوق محصورة في عملة بيتكوين التي تراجعت حصتها من إجمالي عالم العملات المشفرة من 72 في المائة من إجمالي رسملة السوق العالمية للأصول الرقمية إلى 41 في المائة، وأصبح هناك ما يسمى الرموز غير القابلة للاستبدال. ويتعلم المستثمرون تباعا كيفية توليد الدخل من الأصول المشفرة بأنواعها، حيث يوجد اليوم نحو 18 في المائة من البالغين في المملكة المتحدة وحدها، بحسب التقارير، ممن يمتلكون عملات مشفرة - نصفهم استثمر فيها لأول مرة في 2021 - بينما يقول ثلث المستهلكين في المملكة المتحدة، إنهم يمتلكون حاليا عملات مشفرة.وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( أرض الاعتدال ) : الحوار بين الأديان والثقافات والقيادات الدينية بمساندة صناع السياسات فعال للغاية لكبح جماح بوادر التطرف الديني الذي بات يشكل تهديداً علنياً للأمن القومي والسلام في جميع أنحاء العالم وإزالة معظم حواجز التحديات التي تفتقر إلى المعرفة الحقيقية بمبادئ هذا الحوار بالتحيز للقوالب بإطاراتها النمطية والأفكار الدينية المعتنقة التي تحتمل سوء التفسير واختلاط المعنى وإساءة الاستخدام السياسي للأديان، وهذه نماذج لبعض العقبات المشتركة التي تعوق إجراء حوار بين الأديان.واسترسلت : ومن أجل تفعيل كل صيغ ومصوغات حوار الأديان المتعددة أُعدت استراتيجية رسمتْ خطواتها المملكة العربية السعودية لمحاربة التطرف الديني والموقف العدواني وإساءة استخدام الدين التي باتت وراء صعود الكثيرين ممن يعتنقون الفكر الإرهابي. ومن أجل تخفيف نبرة التعصب الديني التي تطال ملامح الاعتدال بكل صورها، جاءت اليوم أعمال ملتقى «القيم المشتركة بين أتباع الأديان»، الذي تستضيفه رابطة العالم الإسلامي، في مدينة الرياض ويرأسه معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس الرابطة، بحضور عددٍ من القيادات حول العالم، ويشكل المسلمون الغالبية الأكثر حضوراً ممثلين بكبار العلماء المسلمين ودول الأقليات، إضافة إلى الديانات الأخرى، وغيرهم من المستقلين تماماً الذين يمثلون الأديان كأديان فقط، مع مشاركة نخبة من القيادات الدينية والفكرية المؤثرة، المعروفين بمواقفهم العادلة مع العالم الإسلامي وقضايا المسلمين.إقامة مثل هذا الملتقى شهادة على قيمة الحوار والتعايش بين الأديان في مجتمعنا ومساحة تقدير لكرامة الاختلاف. يتعلق الأمر بلا شك بالتعايش وإضفاء لمحة السلام مع الآخرين الذين تختلف عقائدهم وعاداتهم وآراؤهم عن آرائنا، وفي هذا السياق لابد أن نذكر كل الجهود التي بُذلت ومن ضمنها جهود معالي أ. فيصل بن معمر أمين مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات -سابقاً- الذي أمضى مسيرة طويلة من الجهود الكبيرة خلال العشر سنوات الماضية في أهمية تفعيل دور المؤسسات والقيادات الدينية في العالم لمساندة صانعي السياسات.وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( القيم المشتركة بين أتباع الأديان ) : تعاليم ديننا العظيم الداعي للحوار والتعاون، ولا سيما في دائرة المشتركات الجامعة التي تكفل التعايش الأمثل في عالمنا للتنوع الإنساني كافة، تمثل القاعدة الأساس التي تنطلق منها الآفاق التي تمثل نهج المملكة الـعربية الـسعودية، بلاد الحرمين الـشريفين وقبلة المسلمين حول العالم، الراسخ في التعايش بين الأديان.وأردفت : انطلاق أعمال ملتقى «القيم المشتركة بين أتباع الأديان» ، الذي تستضيفه رابطة العالم الإسلامي، في مدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات الدينية، يأتي على ضوء أهداف الرابطة المشمولة بنظامها الأساسي ولـوائحها الخاصة بها، ترسيخا لـدورها العالمي كمنظمة دولية مستقلة غير حكومية تعنى بنشر قيم الإسلام الداعية لخير الإنسانية، ومن ذلك التعاون مع الجميع حول تعزيز المشتركات الإنسانية من أجل عالم أكثر تعاونا وسلاما، ومجتمعات أكثر تعايشا ووئاما، منطلقا من أرض المملكة.إيضاح حقائق الإسلام التي جاءت رحمة للعالمين، أحد أهم مستهدفات ملتقى «القيم المشتركة بين أتباع الأديان» ، فالأساس المتين الذي يقوم عليه الملتقى جاء انطلاقا من هدي وثيقة المدينة المنورة التي أمضاها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة مع مختلف التنوع الديني، مبرزة بكل وضوح المعاني الكريمة لحكمة التشريع الإسلامي في التعامل مع الجميع، حيث انفتح الإسلام «انفتاحا إيجابيا» علىأتباع الأديان لإيضاح رسالته الداعية لخير الإنسانية ومعالجة أي مفهوم أو أسلوب أو ممارسة خاطئة لا تخدم تفاهم وتعايش الجميع بسلام.// انتهى //05:01ت م0014