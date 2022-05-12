لندن 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسحافظ نادي مانشستر سيتي على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز ساحق أمس على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي لعبت ضمن الجولة ال36.من جانبه فاز تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث بلقائه ضد مضيفه ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة. وبفوزه رفع سيتي رصيده إلى 89 نقطة متقدما على ملاحقه ليفربول بثلاث نقاط، بينما رفع تشيلسي حصيلته إلى 70 نقطة متقدما على الأرسنال رابع الترتيب العام بأربع نقاط، علما أن الأخير تنقصه مباراة هذه الجولة.// انتهى //06:36ت م0016