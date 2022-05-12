ينبع 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسنفذت أمس إدارة التعليم العام في الهيئة الملكية بينبع مبادرة "اقرأ" لقياس مستوى الفهم القرائي عند الطلاب وتهيئتهم للمسابقات الدولية وقد استهدفت المبادرة جميع طلاب الصف السادس الابتدائي في مدارس البنين بينبع الصناعية.وتهدف مبادرة اقرأ المعتمدة من إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع إلى تحسين قدرة الطلاب على تحليل النصوص وتنمية مهاراتهم في الفهم والاستيعاب وذلك عن طريق إجابتهم عن أسئلة ذات مستويات متنوعة مرتبطة بنصوص أدبية ومعلوماتية تتناسب مع موضوعات مادة لغتي الجميلة.وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة مبادرات نوعية تبنتها إدارة التعليم العام سعيا لتطوير المعارف والمهارات اللغوية والعلمية لدى أبنائنا الطلاب .// انتهى //06:42ت م0017