ينبع 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسانطلقت أمس بتعليم ينبع مسابقة إثراء للمواهب الخاصة 2022، والتي ينظمها قسم الموهوبين بتعليم المحافظة سنويا بهدف تطوير وتنمية المواهب الخاصة لدى طلاب مدارس التعليم العام .وأوضح رئيس قسم الموهوبين بتعليم ينبع حامد حسن جحيو أن القسم يسعى من خلال المسابقة إلى إبراز المواهب الخاصة للطلاب في مجالات متعددة منها : الرسم، والقصة القصيرة ، والمونتاج، والخط العربي ، والإلقاء، والتصوير الفوتوغرافي، والبرمجة .وأبان أن المسابقة تهدف في مجملها إلى إثراء الطلاب في عدة مجالات علمية وأدبية وفنية بطريقة تنافسية محفزة، وإكسابهم المهارات اللازمة لخوض غمار المنافسات وإعدادهم للمسابقات المحلية والدولية، وتنمية روح الإبداع ودعم القيم الفاضلة في مراحل التعليم الأولى، واكتشاف المواهب الخاصة التي يتمتع بها بعض الطلاب والعمل على دعمها وتوفير البيئة المناسبة لها .الجدير بالذكر أن قسم الموهوبين بتعليم ينبع عقد أمس أولى اللقاءات التعريفية للطلاب بشروط وضوابط وآلية المسابقة عبر القاعة الافتراضية التدريبية، فيما ستُنفذ بقية مراحل المسابقة (مرحلة التدريب، مرحلة تسليم الأعمال، مرحلة التقييم، إعلان الفائزين) في الفترة القادمة وفق الخطة الزمنية المحددة لها .// انتهى //07:16ت م0019