بكين 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأصيب 25 شخصا عقب انحراف طائرة ركاب عن المدرج واشتعال النيران فيها، وذلك أثناء إقلاعها من مطار ببلدية تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين، صباح اليوم الخميس.وأفادت مصادر محلية أنه تم إجلاء جميع من كانوا على متن الطائرة، ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكانت الطائرة الركاب التي تديرها شركة خطوط التبت الجوية تقل 113 راكبا و9 من أفراد الطاقم.// انتهى //07:30ت م0020