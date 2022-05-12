إسلام آباد 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان والصين على مواصلة التعاون الاستراتيجي القائم بينهما دون التأثر بالتطورات والتغييرات في الوضع الدولي، بما في ذلك سرعة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للحصول على دعم اقتصادي من الجهات الدولية المانحة لاسيما صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.وعرجت إلى وصول وفد من المسئولين الأمريكيين إلى باكستان لعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المسئولين الباكستانيين، والشخصيات السياسية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتأكيد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن واشنطن لن تدع "الدعاية والمعلومات المضللة والأكاذيب تقف عائقًا في طريق أي علاقة ثنائية، لاسيما مع باكستان".وتطرقت إلى التحديات التي تواجهها باكستان بسبب التغيرات المُناخية، بما في ذلك ذوبان المسطحات الجليدية في جبال الهملايا بشكل مقلق، وتعرض بعض مناطق البلاد لظاهرة التصحر.وتابعت صحف باكستان في الشأن الإقليمي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال العنف ضد المدنيين.// انتهى //07:40ت م0021