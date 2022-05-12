عام / أمانة العاصمة المقدسة تتيح تقديم مقترحات المرافق العامة وملحقاتها
الخميس 1443/10/11 هـ الموافق 2022/05/12 م واس
مكة المكرمة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واس
تواصل أمانة العاصمة المقدسة جهودها لرفع جودة الحياة في مكة المكرمة، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين تقديم مقترحاتهم لطلب المرافق العامة وملحقاتها، وتشمل: (الحدائق، والأرصفة، وأعمدة الإنارة), بالإضافة إلى العديد من مرافق البلدية الأخرى التي تسهم في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة أن خدمة مقترحات المرافق العامة لا تشمل بلاغات معالجة مشكلة قائمة حالياً، مثل: إصلاح تشققات الشوارع، ووجود أعمدة إنارة لا تعمل وغيرها من بلاغات التشوه البصري التي يمكن تقديمها من خلال خدمة (صور وأرسل)، وذلك عبر تطبيق بلدي.
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