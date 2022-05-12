مكة المكرمة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واستواصل أمانة العاصمة المقدسة جهودها لرفع جودة الحياة في مكة المكرمة، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين تقديم مقترحاتهم لطلب المرافق العامة وملحقاتها، وتشمل: (الحدائق، والأرصفة، وأعمدة الإنارة), بالإضافة إلى العديد من مرافق البلدية الأخرى التي تسهم في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة.وأوضحت الأمانة أن خدمة مقترحات المرافق العامة لا تشمل بلاغات معالجة مشكلة قائمة حالياً، مثل: إصلاح تشققات الشوارع، ووجود أعمدة إنارة لا تعمل وغيرها من بلاغات التشوه البصري التي يمكن تقديمها من خلال خدمة (صور وأرسل)، وذلك عبر تطبيق بلدي.// انتهى //09:41ت م0026