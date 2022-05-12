وادي الدواسر 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسعٌقدت في محافظة وادي الدواسر أمس ورشة عمل تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة ودور الشباب الكشفي في تحقيقها" في إطار فعاليات ملتقى وادي الدواسر الكشفي الأول، الذي تنظمه كلية التقنية بالمحافظة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء تحت شعار "أجيال تتواصل"، بمشاركة 200 كشاف وجوال وقائد من القطاعات الكشفية بالمحافظة.وتضمنت الورشة التعرف على الكيفية الممكنة لرفع وعي منسوبي الكشافة بأهداف التنمية المستدامة العالمية، وإبراز الدور المهم لهم في تحقيقها، وكيف يمكن تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجال التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية الموجهة للشباب، وتعزيز النقاش، ورفع الوعي العام في مجال التنمية المستدامة، لتشجيع الكشافة والجوالة والقادة على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.// انتهى //09:42ت م0027