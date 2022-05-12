رام الله 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مطالبة رئيس الوزراء محمد أشتية البرلمان والاتحاد الأوروبي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف كافة الإجراءات الأحادية والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطينيإضافة إلى وقف كافة محاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة زمانيًا ومكانيًا.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في مخيم جنين واستشهد فتى شرق البيرة، وأصابت قوات الاحتلال عاملًا بالرصاص واعتقلته مع 40 آخرين في فقوعة شرق جنين، وأصيب طفلان في سلوان، واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية المزارعين شرق خان يونس، واستهدفت بحريته الصيادين شمال غزة، وهدمت منازل ومنشآت تجارية في محافظتي القدس والخليل.// انتهى //09:47ت م0028