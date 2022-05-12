الباحة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسناقشت قيادات التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة الموضوعات المتعلقة بسير العملية التدريبية والخدمات المساندة والمسؤولية المجتمعية, ومنهجية خطة العمل الحالية لمواكبة وتطوير مستوى الأداء والتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية في المنشآت التدريبية وتخصصات التدريب وفق ما تتطلبه التطورات المستمرة في عالم التدريب.وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة خالد بن ربيعان آل مشوط مراجعة احتياجات سوق العمل والاستفادة من الخبرات التدريبية، إلى جانب استعراض المستهدفات المستقبلية والإجراءات العامة لتطوير وتحسين الأداء في التدريب التقني بالمنطقة، وتأهيل عدد من الكليات للاعتماد المؤسسي في المرحلة الثانية والثالثة.وتدارس المجتمعون أهمية التكامل بين المنشآت التدريبية واستمرار تنفيذ مبادرة تحسين "تقني العطاء" لصيانة وترميم وتأثيث منازل الأسر المحتاجة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة خلال شهر رمضان الماضي.// انتهى //09:55ت م0029