الرباط 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسانصب اهتمام الصحف المغربية الصادرة اليوم على أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" الذي انعقد أمس بمدينة مراكش، مبرزة دعوة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمام الاجتماع إلى رد دولي متعدد الأطراف على الإرهاب.وتطرقت صحف الرباط إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المغربي مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس، حول تنفيذ كافة النقاط الواردة في البيان المشترك المعتمد في أبريل الماضي بين البلدين.وتناولت صحف الخميس أعمال الاجتماع ال 31 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي انعقد أمس بمراكش، وبحث التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز الاستثمار في العالم.وتناقلت الصحف دعوة الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى مواصلة دوره في تقديم كل الدعم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين، لاسيما في ظل ما يشهده الوضع الدولي من اضطراب غير مسبوق.وفي الشأن اللبناني أوردت صحف المغرب إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون أن كل الإجراءات اتخذت لتجري الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد المقبل في أجواء من الشفافية والحرية.وتناولت الصحف التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يحذر من خطر تجاوز الاحتباس الحراري خلال خمس سنوات، مما سيترتب عنه الإضرار بالبشر وبكوكب الأرض.// انتهى //09:59ت م0030