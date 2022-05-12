كانبرا 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسسجّلت أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 34.982 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 6.426.892 حالة.وأفادت وزارة الصحة الأسترالية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 39 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7655 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 5.983.298 حالة.// انتهى //10:29ت م0031