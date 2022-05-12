بريدة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسدعت أمانة القصيم أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من خدمة تصحيح الرخص التجارية وتحديث البيانات عبر منصة "بلدي"، التي تستمر حتى 11 أغسطس 2022م.ويأتي ذلك دعماً من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لأصحاب المنشآت التجارية، وفي إطار في ظل نحو رقمنة الخدمات والاستفادة من التقنية الحديثة .// انتهى //10:30ت م0032