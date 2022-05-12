القاهرة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الإستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وتكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة بما فيها دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر واضطراب.وأشارت إلى تشديد الرئيس المصري خلال مباحثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان بالقاهرة أمس على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط.وسلطت الصحف الضوء على الضربات التي وجهتها القوات المسلحة المصرية للعناصر الإرهابية بشمال سيناء والتي أسفرت عن مقتل 23 إرهابياً بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة جريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وذلك بالقرب من مخيم جنين فى الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط دعوات فلسطينية وأمريكية وأوربية بإجراء تحقيق في مقتلها.وتطرقت إلى انطلاق أعمال الاجتماع الدولي ضد تنظيم " داعش " بمدينة مراكش المغربية، أمس بدعوة من الرباط وواشنطن، بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، بمشاركة نحو 80 دولة.// انتهى //10:33ت م0033