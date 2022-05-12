نجران 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس عددًا من الجولات التفتيشية على نشاط المكتبات والقرطاسية وخدمات الطالب، شملت مدينة نجران، ومحافظة حبونا، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في المنطقة.وأبان أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجان الميدانية للتوطين قامت بزيارة 39 منشأة تجارية بلغ عدد العاملين فيها 45 موظفًا سعودياً، منهم 5 موظفات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 34 وافدًا من مختلف الجنسيات.وجرى إنذار 9 منشآت تعمل في ذات النشاط، وحصر 17 فرصة عمل جهزت لشغلها بالموظفين السعوديين، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تم زيارتها أكثر من 57%.// انتهى //10:41ت م0034