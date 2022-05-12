الظهران 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسوقّعت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك، مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية التايلاندية (بي تي تي)، وذلك في إطار جهودها لتوسيع حضورها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في آسيا.وتسعى الشركتان إلى تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من الأنشطة تشتمل توريد النفط الخام، وتسويق منتجات التكرير والبتروكيميائيات والغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن فرص التعاون الأخرى في مجالات الهيدروجين الأزرق والأخضر، والعديد من مبادرات الطاقة النظيفة، إضافةً إلى تطوير التنقيب عن الغاز وإنتاجه، والمركبات الكهربائية.وأكد نائب الرئيس للمبيعات والتجارة وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية إبراهيم البوعينين، أن التعاون بين الشركتين فرصة لتحقيق أقصى فائدة من سلسلة الإمداد في عدد من قطاعات الأعمال الحيوية وسريعة النمو والتوسع في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في آسيا، التي تُعد أحد المحفزات الرئيسة للطلب العالمي على الطاقة والمواد الكيميائية.// انتهى //10:53ت م0035