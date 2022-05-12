الدمام 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسنفذ تعليم المنطقة الشرقية؛ بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي أمس، برنامج "التوعية بالأمراض غير السارية" الذي استهدف 458 موجهاً صحياً.وتضمن البرنامج عدة محاور أبرزها الوقوف على تعريف الأمراض غير السارية، والعوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، إضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.// انتهى //11:04ت م0038