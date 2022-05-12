عام / "التوعية بالأمراض غير السارية" برنامج يستهدف 458 موجهاً صحياً بتعليم الشرقية
الخميس 1443/10/11 هـ الموافق 2022/05/12 م واس
الدمام 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واس
نفذ تعليم المنطقة الشرقية؛ بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي أمس، برنامج "التوعية بالأمراض غير السارية" الذي استهدف 458 موجهاً صحياً.
وتضمن البرنامج عدة محاور أبرزها الوقوف على تعريف الأمراض غير السارية، والعوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، إضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.
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11:04ت م
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