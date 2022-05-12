جنين 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، محافظة جنين واعتقلت شابين فلسطينيين من رمانة وقباطية بمحافظة جنين.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى برقين، والطيبة، وزبدة، والعرقة، وكثفت من تواجدها العسكرى في محيط جدار الضم والتوسع العنصري المقام فوق أراضي المحافظة.وفي سياق آخر، هاجمت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين في بحر خان يونس، جنوب قطاع غزة بعدة قذائف مدفعية مما أجبرهم على مغادرة البحر.// انتهى //11:14ت م0039