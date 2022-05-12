القاهرة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأكد البرلمان العربي، دعمه التام للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، داعيًا المجتمع الدولي لاحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوصاية الهاشمية.وثمن رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان له اليوم، الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية التاريخية لهذه المدينة، ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال.وشدد على رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني في 13 / 3 / 2013م.// انتهى //12:27ت م0056