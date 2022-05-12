لندن 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بزيارة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى السويد وفنلندا وتوقيعه اتفاقيتي دفاع مشترك مع قادة البلدين.وأخبرت عن انكماش الاقتصاد البريطاني خلال شهر مارس الماضي بنسبة ٠.١٪؜ مع بدء الأسر في خفض الإنفاق جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير الطاقة.وتطرقت صحف لندن إلى ارتفاع عدد الأصوات داخل مجلس العموم التي تطالب الحكومة بالتدخل لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة جراء ارتفاع معدلات التصخم في البلاد.وفي الشأن العربي، أبرزت الصحف الإدانات الواسعة، محلياً ودولياً، لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعية إلى إجراء تحقيق فوري في الحادثة وتقديم الجناة للعدالة.// انتهى //12:27ت م0057