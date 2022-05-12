القاهرة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسبدأت اليوم بالعاصمة الدانماركية كوبنهاجن أعمال الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ برئاسة مشتركة بين مصر وبريطانيا ومشاركة العديد من وزراء ومسؤولي الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والسكرتيرة التنفيذية للاتفاقية وممثلين عن المجتمع المدني.وأفادت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم بأن الوزير ‎سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، شارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الذي يهدف للتباحث حول الخطوات التنفيذية اللازمة لدفع مسار تنفيذ التعهدات قدماً في ضوء ما جرى التوافق عليه في المؤتمرات السابقة، من خلال التركيز على موضوعات خفض الانبعاثات وتمويل المناخ فضلاً الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتكيُف مع تداعياته.// انتهى //12:56ت م0058