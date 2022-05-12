الدمام 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الخمسة أيام الماضية 4783 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 299 مخالفة، لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك استمرار تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.// انتهى //12:57ت م0059