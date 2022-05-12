الخرطوم 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بتوجيه مجلس الأمن والدفاع السوداني، القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بجميع أنحاء البلاد بالتحرك الفوري والحاسم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحسم التفلتات.وأولت صحف الخميس اهتماماً بلقاء عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس بالخرطوم، وفداً من منظمات المجتمع المدني المصري، برئاسة وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، حيث تناول اللقاء الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في معالجة الأزمة السياسية السودانية وسبل تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين.ونقلت صحف الخرطوم عن وزيرة الاستثمار السودانية أحلام مدني مهدى سبيل، لدى مخاطبتها أمس فعاليات ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة بالعاصمة الجزائرية أن السودان بموقعه الجغرافي وموارده يجعله سلة غذاء العالم ومعبراً ومركزا مهماً لتبادل السلع والخدمات، وذلك لما يتمتع به من مقومات.// انتهى //12:58ت م0060