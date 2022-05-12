جدة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم أمس نقطة أمنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية، والذي أودى بحياة وإصابة عدد من العسكريين.وأعربت الأمانة العامة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.وأكدت منظمة التعاون الإسلامي مجدداً وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية مصر العربية ودعمها لجهود الحكومة المصرية ولما تتخذه من إجراءات لحماية أمن مصر واستقرارها والقضاء على الإرهاب والتطرف.// انتهى //12:59ت م0061