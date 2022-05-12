واشنطن 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسشهدت أسعار الذهب تباينًا في الأسواق العالمية اليوم، إذ أدى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى زيادة الإقبال على الذهب المقوم بالدولار الذي سجل مستويات قياسية.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1853.31 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1851.70 دولاراً للأوقية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 21.40 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 990.89 دولاراً للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2046 دولاراً للأوقية.// انتهى //13:00ت م0062