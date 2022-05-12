الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واساستقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية عواد بن سبتي العنزي، في مقر الوزارة اليوم، رئيس جامعة فطاني رئيس مؤسسة مدينة السلام الخيرية في تايلند الدكتور إسماعيل لطفي بن عبدالرحمن، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:04ت م0064