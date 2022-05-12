الجزائر 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسالتقى وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، في الجزائر بمفوض الاتحاد الأفريقي المكلف بالتجارة والصناعة ألبرت موشنغا.وبحث الجانبان خلال اللقاء القضايا المتعلقة بتطوير التجارة البينية داخل القارة الأفريقية خاصة في المجال اللوجستيكي وشبكات النقل التي تعد إحدى أعمدة ترقية المبادلات التجارية بين كل الدول.// انتهى //13:04ت م0065