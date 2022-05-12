اقتصادي / وزير التجارة الجزائري يلتقي مفوض الاتحاد الأفريقي المكلف بالتجارة والصناعة
الخميس 1443/10/11 هـ الموافق 2022/05/12 م واس
الجزائر 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واس
التقى وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، في الجزائر بمفوض الاتحاد الأفريقي المكلف بالتجارة والصناعة ألبرت موشنغا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء القضايا المتعلقة بتطوير التجارة البينية داخل القارة الأفريقية خاصة في المجال اللوجستيكي وشبكات النقل التي تعد إحدى أعمدة ترقية المبادلات التجارية بين كل الدول.
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13:04ت م
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