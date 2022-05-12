جدة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثّلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يوم الاثنين المقبل، ملتقى "التميز البحثي لتطوير جودة البحث العلمي وأثره"، الذي يأتي تعزيزًا لدعم التميز فــي البحــث والنشـر العلمي وتشـجيع الباحثيـن على الإبــداع والابتــكار، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.ويتضمن الملتقى الذي يستمر يومين ويشارك به متحدثون وخبراء من داخل المملكة وخارجها، محاضرات نوعية وورش عمل وجلسات نقاش ومعرض مصاحب يشمل عـرض أدوات تطويـر البحـث العلمي، بمشاركة أهـم الناشرين وقواعد البيانات العلميــة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف نعمان، أن الملتقى يتطلع لنشر ثقافة جودة البحث العلمي عبر أفضل الممارسات العالمية، فضلًا عن تبادل التجارب الناجحة في النشر العلمي والتعرف على مؤشرات أداء جودة البحث العلمي على المستوى المؤسسي والبرامجي، فضلاً عن إسهامه في تحقيق استفادة مميزة لجمهور الباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس وكافة المهتمين بمجال البحوث العلمية.// انتهى //13:05ت م0066