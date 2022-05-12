القاهرة 11 شوال 1443هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم، بوزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي "دان يورجنسن" ووزير الدولة البريطاني "ألوك شارما" رئيس الدورة الـ 26 للمؤتمر، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدنمارك حالياً حول تنفيذ تعهدات المناخ.واستعرض شكري خلال اللقاء استعدادات مصر الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ورؤية مصر للنتائج المنتظرة للدورة 27 للمؤتمر، حيث تتطلع إلى أن تمثل خطوة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع فعلي على الأرض.وتناول اللقاء أهمية انخراط كل الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي في أعمال المؤتمر ومخرجاته، بجانب التطرق لموضوعات التكيّف مع تداعيات تغير المناخ والخسائر والأضرار الناجمة عنه، فضلاً عن توفير تمويل المناخ على نحو يلبي احتياجات الدول النامية.// انتهى //13:08ت م0068