الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واساستقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اليوم في مكتبه بالرياض، صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نبيل الحارثي، والمشرف العام على مكتب رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عودة البلادي.وأثنى سماحة مفتي عام المملكة على الدور الكبير للجامعة الإسلامية وجهودها لنشر العلم الشرعي وتعليم أبناء المسلمين حول العالم، سائلاً الله تعالى أن يوفق القائمين عليها، وأن يوفق طلابها لكل خير.بدوره استعرض سمو مدير الجامعة الخطة الإستراتيجة التي أطلقتها الجامعة التي راعت تقوية أصول الجامعة في كلياتها وتعزيز البرامج في الكليات، موضحاً الخطط والمشاريع التي وضعتها الجامعة لخدمة طلابها، وعرض جانبًا من برامج وأنشطة الجامعة وخدماتها التعليمية والبحثية التي تقدمها وفق متطلبات الجودة ومعايير الإتقان.// انتهى //13:08ت م0069