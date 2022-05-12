الكويت 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 3ر273 نقطة ليسجل 83ر7868 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3ر3%.وجرى تداول 6ر493 مليون سهم نفذت عبر 26510 صفقات نقدية بقيمة 7ر134 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6ر205 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 03ر6079 نقطة بـ 2ر3% جراء تداول 9ر302 مليون سهم من خلال 10836 صفقة نقدية بقيمة 9ر34 مليون دينار.كما تراجع مؤشر السوق الأول 8ر305 نقاط ليغلق عند 16ر8737 نقطة، منخفضاً بنسبة 3ر3% من خلال تداول 7ر190 مليون سهم نتيجة تنفيذ 15674 صفقة بقيمة 7ر99 مليون دينار .// انتهى //13:08ت م0070