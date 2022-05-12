الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين المشاركين في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا"، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجنوب أفريقيا، ورئاسة وفد المملكة المشارك في المؤتمر.حيث التقى بوزيرة المناجم في جمهورية النيجر أوسيني حديزاتو، ووزير الثروة المعدنية والبترول بجمهورية أنقولا الشعبية ديامانتينو أزيفيدو، ووزير المناجم والبترول لجمهورية مالي لامين سيدو تراوري، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيل، ووزير المناجم والجيولوجيا التشادي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، ووزير المناجم والجيولوجيا بالسنغال الدكتور عمر سار ، ونيابةً عن وزير سيراليون للثروة المعدنية في سيراليون موسى تيموثي كابا، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا" في جمهورية جنوب أفريقيا بمدينة كيب تاون.واستعرض الخريِّف خلال لقاءاته الفرص الاستثمارية الواعدة وواقع قطاع التعدين في المملكة، مقدمًا نبذة عن نظام الاستثمار التعديني، وحجم الثروات المعدنية في المملكة، بالإضافة للخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعظيم الفائدة من هذا القطاع، كما وضّح معاليه أبرز تحديثات الأنظمة والتشريعات في القطاع لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات.كما بحث معاليه مجالات التعاون وفرص الاستثمار بين المملكة والدول الأفريقية، بما ينعكس على نمو وتطوير قطاع التعدين في أفريقيا والمنطقة، ويعود بالنفع على تطوير المواهب وتعزيز الابتكارات وتحسين جودة الحياة.يُذكر أن مشاركة المملكة في مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا" تهدف لبحث إيجاد سبل جديدة للتعاون بين المملكة والدول الأفريقية المشاركة وذلك للنهوض بقطاع التعدين، بالإضافة إلى إبراز جهود المملكة في تطوير القطاع، الذي حقق عائدات بلغت 727 مليون ريال (194 مليون دولار) خلال عام 2021م، ونجح في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بالإضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في عدد من المشاريع المستقبلية التي يجري دراستها حاليًا.// انتهى //14:17ت م0079