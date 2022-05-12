تبوك 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة تبوك عن إصدار تحدیث خدمة تصحیح الرخص التجاریة والتي تُمكّن عملاءھا من أصحاب المنشآت التجاریة من تحدیث بیانات الرخصة عبر منصة "بلدي" وذلك لفترة مؤقتة حتى تاریخ 2022/08/11، ویسمح لصاحب المنشأة التقدّم بطلب الخدمة مرة واحدة لكل رخصة تجاریة من بدایة انطلاق الحملة حتى مع وجود طلب سابق منتھي.وأشارت أمانة المنطقة إلى أن ھدف الوزارة هو تقلیل عدد الزوار عن طریق رقمنة الخدمة، والاستفادة منھا إلكترونیًّا في أي وقت، ومن أي مكان، دعماً للقطاع التجاري عمومًا، وأصحاب المنشآت التجاریة على وجه الخصوص، وتمكینھم من تحدیث رخصھم التجاریة عبر منصة بلدي.يذكر أن بعض الرخص قد یتطلب تحدیثھا رسوم خدمة وذلك بناءً على الفرق بین بیانات الرخصة والبیانات المرفقة بطلب الخدمة، وسیتم تقدیرھا إلكترونیًّا من خلال حاسبة الرسوم عبر منصة بلدي مع العلم بأنه قد تتم زيارة المنشأة من قِبل ممثل البلدیة.// انتهى //14:21ت م0081