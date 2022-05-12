سكاكا 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في عملية العد الذاتي من خلال استكمال بيانات سموه المطلوبة في التعداد عبر الرابط الإلكتروني الخاص بعملية العد الذاتي.جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه اليوم باللجنة المحلية للتعداد العام للسكان والمساكن بالمنطقة , حيث استمع من رئيس اللجنة فهيد بن مطلق الشمري لشرح عن سير عمل اللجنة، كما اطلع على جهود وتعاون الإدارات الحكومية المعنية بأعمال التعداد.ونوه سموه بانطلاق العد الذاتي عبر الرابط الإلكتروني، وقال : #أنا_شاركت في تعداد السعودية 2022، حاثاً المواطنين والمقيمين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وكوادرها الميدانية من الباحثين المشاركين في تنفيذ التعداد، والحرص على تقديم المعلومات الدقيقة والكاملة خلال تعداد السعودية 2022 الذي يستهدف جمع البياناتالدقيقة بما يسهم في دعم صناعة القرار وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن التعداد يستهدف جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة بغض النظر عن حالة الإقامة والأوراق الثبوتية.ودعا سمو أمير الجوف الجميع للإسهام في تحقيق أهداف التعداد الذي تدعم مخرجاته صناع القرار في عملية التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات لدفع عجلة التنمية وتوفير وتطوير الخدمات وتحقيق الأهداف الطموحة لبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.حضر الاجتماع مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء فالح العنزي ، ومشرف عام التعداد بالمنطقة يزيد الشمري.//انتهى//14:29ت م0083