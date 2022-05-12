جدة 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسوقّع معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، ومعالي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الدكتور حمدان مسلّم المزروعي، بمقر الجامعة بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس، اتفاقية تعاون إستراتيجي بين المؤسستين ، وذلك في إطار سعي المجمع إلى تحقيق التلاقي الفكري والتكامل المعرفي بين المؤسسات العلمية الرائدة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورغبة في الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تزخر بها الجامعات والمعاهد العلمية الراقية والعريقة داخل وخارج العالم الإسلامي .وتهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة إستراتيجية في مجال الاستفادة المتبادَلة من الإمكانات والقدرات العلمية والبحثية للمؤسستين، والدراسة المشتركة للنوازل والقضايا المعاصرة من أجل حُسن توجيهها وترشيدها ، بالإضافة إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات، وإقامة وِرش العمل والتدريب، وتبادُل المطبوعات والمنشورات، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تُعقد بمعرفة كل منهما في مجال الاهتمام المشترك بينهما.وأشاد الدكتور سانو بالرسالة الثاقبة التي تهدف هذه الجامعة إلى تحقيقها، وبالبرامج الواعدة والخطط المحكمة التي تتضمنها مناهجها، مما يدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر للجيل الذي تخرجه كل عام ، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون هذه الاتفاقية فرصة سانحة للمجمع للاستفادة من الخبرات والقدرات العلمية التي تعج بها هذه الجامعة، وذلك من خلال استكتاب الباحثين والباحثات من مختلف كلياتها ومعاهدها للمشاركة في دورات المجمع وندواته ومؤتمراته، تعزيزًا للتعاون العلمي والبحثي الوثيق بين المؤسستين في مختلف المجالات.من جانبه أبدى الدكتور المزروعي تطلُع جامعة محمد بن زايد إلى الاستفادة القصوى من الخبرات والطاقات العلمية المعروفة لأعضاء وخبراء المجمع، منوهًا باستعداد الجامعة للبدء بتفعيل جميع بنود الاتفاقية في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل مصادر المعرفة والمطبوعات والمنشورات.وتنفيذًا لبنود المذكرة ، وافق الطرفان على تشكيل لجنة متخصصة تحدّد أوجه التعاون بينهما، وطرق وآليّات التنفيذ حسب التصوّر الوارد في الاتفاقية.// انتهى //14:30ت م0084