الرياض 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسالتقى رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، بالرئيس التنفيذي لهيئة البحر الأحمر محمد عسيري والوفد المرافق معه.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتطوير التنسيق في العديد من المجالات بما يخدم ويحقق أهداف الهيئتين، كما تم استعراض مشاريع وأعمال الهيئة الجيومكانية والخدمات والمنتجات التي تقدمها.يذكر أن الهيئة الجيومكانية وفق تنظيمها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله والارتقاء به، والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.// انتهى //14:34ت م0085