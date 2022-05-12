مسقط 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسعقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , بمقرها في مسقط أمس , اجتماعها الثاني في دورتها الخامسة والعشرين، برئاسة معالي رئيس الدورة الحالية للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ، وبمشاركة أعضاء الهيئة.وخلال الاجتماع تم بحث موضوع إعداد الشباب لثورة المعلومات والتقنيات الرقمية، وفق الدراسة التي قامت بها الهيئة الاستشارية، تنفيذا لقرار مقام المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين، والمنعقدة في مدينة الرياض في ديسمبر 2021م.كما تم بحث التقرير الذي تم إعداده من قبل الهيئة بخصوص تحقيق دول المجلس مستويات متقدمة في مجال الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية البشرية، بالإضافة إلى استعراض تقدم دول المجلس في المؤشرات العالمية المختلفة المرتبطة بتقنية المعلومات، حيث تحتل مواقع متقدمة في هذه المؤشرات عربيًا ودوليًا.فيما استعرضت الهيئة مجموعة من المقترحات والدراسات التي تخص مجالات العمل الخليجي المشترك، كمناقشة الآليات والمرئيات في إعداد نموذج متكامل يهدف إلى إعادة بناء المرحلة التعليمية لمواطني دول المجلس في جميع المراحل الدراسية، وبالتركيز على التعليم من المرحلة المتوسطة وحتى الجامعية بما يعكس التطوير التعليمي العالمي، وما فرضه هذا التطور من ضرورة تعلم معارف ومهارات غير تقليدية تتناسب مع تطور العلوم في ظل الثورة الرقمية.وبحث خلال الاجتماع سير أعمال اللجان المكلفة بدراسة موضوعات أزمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة، وسبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون، والدفع بملفات التكامل الخليجي لخدمة دول ومواطني دول المجلس بما يلبي توجيهات وتوصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحافظ على المكتسبات ويخدم مواطني دول المجلس نحو دعم الأمن والرخاء والتقدم والتنمية الشاملة في دول المجلس.// انتهى //14:34ت م0086