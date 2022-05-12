لندن 11 شوال 1443 هـ الموافق 12 مايو 2022 م واسبحثت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم خلال اتصال هاتفي بنائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش سيفشوفيتش، بروتوكول إقليم ايرلندا الشمالية.وجرى خلال الإتصال مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق البروتوكول المتعلق بحوكمة حركة التجارة في الإقليم لما بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، ورؤية الحكومة البريطانية لمعالجة الملفات التي تثير قلق السلطات.// انتهى //14:42ت م0088